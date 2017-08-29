Автор: Татьяна Алексеева

Новые автобусы выйдут в сентябре на маршрутные линии

Опубликовано: 29.08.2017 18:10

Первая партия из шести пассажирских ЛиАЗов уже в Иркутске. Всего в городе будут работать дополнительно 17 новых низкопольных автобусов среднего класса. Контракт на их поставку составил 95,5 миллионов рублей. Каждая машина рассчитана на 70 человек.

Комплектация включает автоматическую коробку передач, систему информирования пассажиров и спутниковую систему навигации ГЛОНАСС. Об этом говорили на совещании по развитию пассажирского транспорта в городе, его провел мэр Дмитрий Бердников.

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