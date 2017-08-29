Автор: Внеш. корр.

В Иркутске ликвидировали незаконное придорожное кафе

Опубликовано: 29.08.2017 18:08

В Иркутске продолжают сносить и незаконные постройки. Сегодня на остановке "6 поселок ГЭС" ликвидировали придорожное кафе. На возведение павильона у хозяина не было разрешения. Да и размещать подобные здания на территории общественного пользования запрещено по закону.

Год назад суд обязал владельца кафе самому снести сооружение. Но выполнять предписания он не спешил и продолжал торговлю. Имущество кафе арестовали судебные приставы. Деньги от его реализации пойдут на возмещение расходов по сносу здания. Всего ответчику предстоит выплатить администрации более 600 тысяч рублей.

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