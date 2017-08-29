Автор: Альфия Еремеева

Отопительный сезон в Иркутске начнется вовремя

Опубликовано: 29.08.2017 17:52

Готовность котельных, тепловых сетей и насосных станций сейчас составляет более 80%. До 1 сентября планируют подготовить к работе все теплоисточники. Между тем в областном центре есть объекты, которые требуют особого внимания. Одна из них - котельная в поселке Жилкино.

До 2016 года она принадлежала крупному предприятию. После банкротства теплоисточник продали. А из-за финансовых убытков прекратили эксплуатировать в мае этого года. Между тем котельная в Жилкино обеспечивает теплом 35 многоквартирных домов и четыре социальных объекта. "Сегодня администрация рассмотрела в ходе переговоров с собственником возможность уже зайти эксплуатировать собственным муниципальным предприятием. Собственники выставили нам условия очень кабальные. Тем не менее, на сегодня других возможностей нет. Сегодня мы провели инвентаризацию котельной. Котельная готова в целом. Некоторые подготовительные мероприятия нужно провести. И самое главное - это приобретение мазута", - сообщила Елена Федорова, председатель комитета городского обустройства администрации г.Иркутска.

Под особым контролем и бывшие тепловые сети Министерства обороны в микрорайоне Зеленый. Коммуникации очень ветхие, их давно не ремонтировали. Теперь, после соблюдения всех юридических условий, сети передали муниципалитету, начнется долгожданное восстановление. Предположительный объем работ около 4 километров сетей.

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