Перевода земель лесного фонда на берегах Байкала в промышленные после санитарных рубок не будет

По данным ЦБР (2017.08.29)
Выпуск новостей за 29.08.2017 (66.06)
Министерство природы России опровергло информацию о том, что Министерство природных ресурсов и экологии России направило в правительство страны законопроект о поправках в федеральный закон "Об охране озера Байкал".
Согласно документу разрешались бы сплошные санитарные рубки горелого леса в центральной экологической зоне Байкала. Как сегодня заявил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов, "речи о переводе в промышленность не идет. Земли остаются в землях лесного фонда". И уточнил: в районе Байкала продолжатся мероприятия по лесовосстановлению и выделению лесных поселков из состава лесного фонда в земли населенных пунктов.