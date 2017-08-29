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Автор:
Внеш. корр.

Перевода земель лесного фонда на берегах Байкала в промышленные после санитарных рубок не будет

Опубликовано: 29.08.2017 17:17

Изображение Министерство природы России опровергло информацию о том, что Министерство природных ресурсов и экологии России направило в правительство страны законопроект о поправках в федеральный закон "Об охране озера Байкал".

Согласно документу разрешались бы сплошные санитарные рубки горелого леса в центральной экологической зоне Байкала. Как сегодня заявил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов, "речи о переводе в промышленность не идет. Земли остаются в землях лесного фонда". И уточнил: в районе Байкала продолжатся мероприятия по лесовосстановлению и выделению лесных поселков из состава лесного фонда в земли населенных пунктов.

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