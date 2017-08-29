Автор: Алексей Келэвро

Погоня со стрельбой в Аларском районе: инспекторы задерживали тракториста

Опубликовано: 29.08.2017 17:05

Неугомонного тракториста пришлось задерживать при помощи табельного оружия в Аларском районе. Водитель несколько раз проигнорировал приказ инспекторов дорожной полиции остановиться и даже пошел на таран.

В результате останавливать сельскохозяйственную технику пришлось, стреляя по колесам. За рулем трактора находился 39-летний местный житель. Он был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину привлекли к административной ответственности и поместили в спецприемник. А технику поставили на штраф-площадку.

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