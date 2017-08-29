Погоня со стрельбой в Аларском районе: инспекторы задерживали тракториста

По данным ЦБР (2017.08.29)
Выпуск новостей за 29.08.2017 (66.06)
Неугомонного тракториста пришлось задерживать при помощи табельного оружия в Аларском районе. Водитель несколько раз проигнорировал приказ инспекторов дорожной полиции остановиться и даже пошел на таран.
В результате останавливать сельскохозяйственную технику пришлось, стреляя по колесам. За рулем трактора находился 39-летний местный житель. Он был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину привлекли к административной ответственности и поместили в спецприемник. А технику поставили на штраф-площадку.