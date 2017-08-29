Автор: Николай Бессонов

34 семьи в поселке Карлук справили новоселье

Опубликовано: 29.08.2017 16:54

Из старого барака в новый дом. В поселке Карлук Иркутского района большое новоселье. Квартирами обзавелись 34 семьи. Оказывается, у местных жителей существуют свои хорошие приметы, о которых узнала съемочная группа программы "Новости".

В семье Черных свои традиции. В новый дом запускают не только кота Сеню, но и собаку Каролину. Домашние животные живут дружно. Впрочем, как и вся семья Натальи. У женщины три дочери, внучка и внук. Новоселья семья ждала почти четверть века. Наталья по образованию строитель. Ее знания пришлись к месту. "Смотрела, как это все строилось, отделка. Замечания были и по отделке, и по утеплению крыши. Все это устранили, все сделали", - говорит Наталья Черных, новосел.

В новом доме окна с видом на прошлое, которое скоро снесут. Этим баракам больше полувека. Строили их как временное жилье. И время, конечно же, не пожалело строения.

Своего новоселья дождались 34 семьи из поселка Карлук Иркутского района. На двухэтажку из областной казны потратили 19 миллионов рублей. В целом по региону ситуация с переселением из ветхого жилья далека от идеальной. "До 1 сентября мы должны были 550 тысяч квадратных метров сдать, на сегодняшний момент план у нас выполнен на 71%. Сразу говорю: все жилье мы не расселим до 1 сентября. Есть у нас некая, скажем, фора до нового года. Но максимально постараемся, во всяком случае, ввести дома. Единственное, что сейчас фонд выставил нам, - это штраф 9 млн рублей по городу Братску, что они не законтрактовали объем20 15 и 2016 годов до конца", - сказала Светлана Свиркина, министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.

За время стройки материалы сильно подорожали, но подрядчику пришлось придерживаться запланированного бюджета. Сами новоселы до сих пор не верят, что дом, наконец-то, сдан. Зато их питомцы освоились за считанные минуты.