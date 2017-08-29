Автор: Яна Романова

Иркутский аэропорт обновленным пассажиры увидят через два года

Опубликовано: 29.08.2017 16:45

Реконструкция коснется и подъездных путей: на улице Ширямова, возможно, сделают круговую развязку. Новшества будут и внутри. А еще: реконструкция Байкальского тракта продолжится. Этими новостями с журналистами сегодня поделился губернатор Сергей Левченко.

"Слезть с сырьевой иглы - такая задача стоит сегодня", - начинает речь губернатор. Обрабатывающие отрасли должны опережать добычу. Процент обработки вырос, а значит, поставленная перед правительством задача выполняется. От индекса промышленного производства к налоговым и неналоговые доходам консолидированного бюджета. Здесь область прибавила 9,5 млрд рублей. "По сравнению с первым полугодием прошлого года перечислили в федеральный бюджет больше на 76% или на 38 млрд рублей. Это позволяет нам более серьезно говорить с Министерством финансов РФ о возвращении средств в виде разных субвенций и дотаций. Пока мы получаем более 7 млрд рублей, у нас есть перспективы, я думаю", - говорит Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Политика региона - поддерживать приоритетные отрасли экономики. Иркутская область значительно выделяется на фоне других регионов по динамике объема инвестиций в основной капитал. Продолжат работу и по росту доходов населения, подчеркивает Сергей Левченко. Прибавка по средней заработной плате уже есть.

Теперь про Иркутский аэропорт. Масштабную реконструкцию, в том числе с ремонтом подъездных путей, завершат к середине 2019 года. Стоимость 8 млрд рублей. "Усилия, которые мы принимаем и готовимся к строительству нового терминала и нового аэропорта, вполне оправданы. Если мы этот темп сохраним, чтобы пассажирам было комфортно, нам необходимо провести серьезную реконструкцию воздушных гаваней", - отмечает Сергей Левченко.

Губернатора спрашивают про итоги встречи с премьером Дмитрием Медведевым. Он на прошлой неделе посетил Иркутскую область. И, по словам главы региона, не с пустыми руками. В подарок папка с постановлением правительства страны о ликвидации сгоревшего поселка Бубновка и выделении финансовой помощи погорельцам. Также договорились о продолжении строительства Байкальского тракта и снижении стоимости квадратного метра жилья.