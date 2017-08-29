Автор: Ирина Белогривая

В Иркутске завершилась очередная "Заповедная смена"

Опубликовано: 29.08.2017 16:30

От ГЭС до заповедного Прибайкалья. В Иркутске завершилась очередная "Заповедная смена". 40 сибирских школьников не только помогали наводить порядок на берегах Байкала, они сами строили экологические тропы. А в образовательной части экспедиции посетили Иркутскую ГЭС.

Мозговой центр иркутской плотины ГЭС. Отсюда управляют энергетической махиной. Школьникам, участникам эколого-просветительского проекта En+ Group "Заповедная смена" во время экскурсии рассказывают о работе промышленного объекта. Показывают сердце станции - машинный зал. И нижний бьеф плотины. "Очень интересно посмотреть, что делают для нас энергетики для того, чтобы мы развивались и жили в нашей стране. Потому что со стороны кажется, что это все берется из ниоткуда. На самом делается огромная работа. Очень интересно посмотреть на все это изнутри, в каких масштабах это делается", - делится Дарья Горячева, участник проекта "Заповедная смена".

В рамках "Заповедной смены" запланировано 20 таких экспедиций по всей стране. Каждая состоит из двух частей - экологической и промышленной. Проект - это часть комплексной программы, которую проводит En+ Group по защите Байкала. Сюда, на плотину, школьники приехали с восточной стороны Байкала. Там в заповеднике убирали берега, помогали строить волонтерам большую байкальскую тропу. "Они живут в то время, когда вокруг стараются сделать так, чтобы воздух стал чище. И вот приехали мы в Забайкальский заповедник, там тоже все для этого делают. Чтобы детям показать, что ты очищай, убирай все, что набросали люди. Чтобы природе помогать. И дети это знают. И добрее они делаются", - говорит Татьяна Алюгова, педагог.

Организатором эколого-просветительского проекта выступает En+ Group. "Заповедная смена" входит в официальный список мероприятий Минприроды к столетию заповедной системы России.