Автор: Виктория Малая

В поселке Маркова учебный год для школьников начнется 11 сентября

Опубликовано: 29.08.2017 16:22

До начала учебного года осталось всего два дня, скоро прозвучат первые звонки. Казалось бы, в школах должна быть полная готовность. Однако жители поселка Маркова опасаются, что в их учебном заведении торжественная линейка не состоится.

Ремонт полным ходом. Трудятся рабочие, специальные машины подвозят новый строительный материал. Кажется, что процесс приведения школы в порядок еще в самом разгаре. Между тем на дворе конец августа. То, что учебный процесс начнется позже, родителям уже сообщили. "Сказали, 11 числа начнется. Потерпим, все равно наверстают они. Мы первого пойдем все равно, уже нарядились, мы готовы. То, что 11 числа, старшие рады: ура, мы еще отдыхаем", - говорит Вера Миронова, мама учеников марковской школы.

Старшеклассники рады, а родители учеников начальной школы обеспокоены. Тем более, в эту школу набирают целых восемь первых классов. Это больше 200 детей. Торжественную линейку для них проведут, а потом отпустят догуливать каникулы. Буквально за несколько дней в школе хотят заменить окна, санузлы, перегородки и кровли. Объем работы очень большой, но подрядчик обещает успеть. "У меня есть гарантийное письмо от подрядчика, что все эти работы будут закончены к 5 сентября. Календарный учебный график у нас изменен. Мы начинаем учиться с 11 сентября. Учебный график, который мы составили, с учетом этого. Эти дни все компенсируются", - сказала Елена Ехлакова, директор школы п.Маркова.

Оказывается, деньги на ремонт школы были выделены еще в мае. А сами работы начали только в августе. Причина всему - огромное количество подрядчиков, которые никак не могли поделить объект для заработка. Заявки подавали, в том числе, и из центральной части России - из Москвы и Белгорода. "Таких организаций было порядка 30. И каждый раз эти желающие оспаривали те или иные решения школы и администрации района. Федеральные монопольные службы каждый раз процедуру приостанавливали, порядка было трех уточнений. Сроки пролонгировались изо дня в день", - пояснил Роман Зарипов, начальник управления образования Иркутского района.

Вообще капитальный ремонт в этой школе запланирован на три года. Впереди еще реконструкция спортивного зала и бассейна. А закончат все работы к 1 сентября 2019-го. Но при этом на учебный процесс ремонт больше повлиять не должен.