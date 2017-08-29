Автор: Алексей Келэвро

Студентка заказала убийство матери и отчима из-за квартиры

Опубликовано: 29.08.2017 16:16

Побег из родительского дома в тюремную камеру. Попытка убить своих родителей при помощи киллера закончилась беседой со следователем для студентки одного из иркутских вузов. Наемный убийца привел на встречу с заказчиком полицейских. Девушка решила избавиться от своей семьи для того, чтобы получить в наследство квартиру и пожить одной.

Сейчас в отделении полиции студентка читает состав уголовного дела, в котором основополагающее - неудачная попытка осиротеть по доброй воле. Подозреваемая пыталась при помощи наемного убийцы избавиться от матери и отчима. Исполнителя нашла сама, цена вопроса 200 тысяч. "Я не знаю как его настоящее имя, он представился как Себастьян. Этот человек должен был убить. С помощью пистолета", - говорит подозреваемая.

Однако наемник вместо доказательств выполненной работы привез доказательства преступного намерения девушки в ближайший отдел полиции. "Данные граждане сообщили о ее намереньях в полицию, впоследствии благодаря им были проведены оперативно-розыскные мероприятия, а после следственные действия с их участием", - сообщил Антон Букин, следователь СУ СК России по Свердловскому району г.Иркутска.

Подозреваемая полностью признает свою вину. Мотивом радикального поступка была родительская жилплощадь и желание уйти от давления родителей. К слову, расплатиться с наемным убийцей девушка собиралась лишь после реализации наследства. Сейчас ей предстоит переехать из родительского гнездышка на тюремные нары.