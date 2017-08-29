виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+1
Ср
день
+19/+21
Ср
вечер
+11/+13
Чт
ночь
+9/+11

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  58.5469
Евро/Рубль:
  69.8465

По данным ЦБР (2017.08.29)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Август >
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Новости - видео

Выпуск новостей за 29.08.2017 (66.06)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Алексей Келэвро

Студентка заказала убийство матери и отчима из-за квартиры

Опубликовано: 29.08.2017 16:16

Изображение Побег из родительского дома в тюремную камеру. Попытка убить своих родителей при помощи киллера закончилась беседой со следователем для студентки одного из иркутских вузов. Наемный убийца привел на встречу с заказчиком полицейских. Девушка решила избавиться от своей семьи для того, чтобы получить в наследство квартиру и пожить одной.

Сейчас в отделении полиции студентка читает состав уголовного дела, в котором основополагающее - неудачная попытка осиротеть по доброй воле. Подозреваемая пыталась при помощи наемного убийцы избавиться от матери и отчима. Исполнителя нашла сама, цена вопроса 200 тысяч. "Я не знаю как его настоящее имя, он представился как Себастьян. Этот человек должен был убить. С помощью пистолета", - говорит подозреваемая.

Однако наемник вместо доказательств выполненной работы привез доказательства преступного намерения девушки в ближайший отдел полиции. "Данные граждане сообщили о ее намереньях в полицию, впоследствии благодаря им были проведены оперативно-розыскные мероприятия, а после следственные действия с их участием", - сообщил Антон Букин, следователь СУ СК России по Свердловскому району г.Иркутска.

Подозреваемая полностью признает свою вину. Мотивом радикального поступка была родительская жилплощадь и желание уйти от давления родителей. К слову, расплатиться с наемным убийцей девушка собиралась лишь после реализации наследства. Сейчас ей предстоит переехать из родительского гнездышка на тюремные нары.

Изображения новости
Изображение Изображение
Видео новости

Скачать

Скачать

Качество: среднее, низкое



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.5549998283386 Sec.