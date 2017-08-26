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Автор:
Виктория Малая

Школьники со всей Сибири стали участникам экологического проекта "Заповедная смена"

Опубликовано: 28.08.2017 18:26

Знакомство с уникальной природой Байкала, уборка мусора и доступ на крупные объекты энергетики. Школьники со всей Сибири стали участникам экологического проекта всероссийского масштаба. Что они успели увидеть и какие впечатления стали самыми яркими, расскажем в следующем материале.

Вживую увидеть нерпу и посмотреть на природу Байкала. У многих из этих школьников сегодня исполнилась давняя мечта. Все они участники проекта "Заповедная смена" En+Group. Проект - это часть комплексной программы, проводимой компанией En+Group по защите озера Байкал и заповедных территорий. Школьники на протяжении всего года посещают российские заповедники и национальные парки. Сегодня на берега Байкала приехали дети из Красноярска, Забайкальского края, Ангарска и, конечно, Иркутска. "У нас тесное сотрудничество с Байкальским музеем. У нас подписано соглашение о совместной экологической деятельности. Ребята познакомились с экспозицией. Экскурсоводы им рассказали все про Байкал. В том числе, про все, что окружает Байкал, про наши территории, особо охраняемые. У них тоже есть в экспозиции такой раздел", - говорит Светлана Добрынина, начальник отдела экологического просвещения ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

Эта образовательная экспедиция продлится пять дней. Кроме квестов, школьники также разрабатывают туристические маршруты, прокладывают тропы, помогают сделать берега озера чище. "Мы сами ходим на берег Байкала, ездим. Ходим на берега реки, Китой у нас в Ангарске. И мы постоянно за собой убираем. Мы ничего не оставляем на берегу", - рассказала Дарья Середа, школьница из г.Ангарска.

За один день школьники ознакомились с лимнологическим музеем и дендропарком. Впереди еще экскурсия на Круго-Байкальскую железную дорогу, посещение предприятий ГЭС и ТЭЦ.  Всего по стране при содействии компании En+Group запланировали 20 таких экологических смен.

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