Автор: Альфия Еремеева

По Ангаре на снегоходе

Опубликовано: 28.08.2017 17:47

Очередной рекорд на дальность установил ангарчанин Николай Солодков. Для этого ему пришлось два часа кружить по акватории реки, не сбавляя темп. Изначально спортсмен планировал проехать больше 39 километров. Но на деле приборы показали совсем другие цифры.

Погода для нового рекорда не самая подходящая. Но отказываться от своих планов Николай Солодков не стал. Настрой вполне боевой, объясняет он. И добавляет: снегоход тоже готов к рекорду. Переоборудовать транспорт для заезда необязательно, важно лишь знать нюансы. "Единственное, что надо сделать - это постараться, чтобы вода не попадала на ремень вариатора. Если вода попадает на ремень вариатора, он начинает буксовать и перестает крутить гусеницу. Защищая ремень вариатора от брызг, мы подвергаем его другой опасности: он может перегреться и лопнуть. Я думаю, совпадут все позитивные факторы и все получится", - объясняет Николай Солодков, спортсмен.

На берегу перед заездом собралась большая группа поддержки. Они будут не только наблюдать, но и фиксировать каждый пройденный круг. Среди зрителей есть и самые родные люди Николая - мама и восьмилетний сын. К экстремальным заездам спортсмена они уже привыкли, верят в его силы. К тому же с воды снегоход подстрахуют спасатели. Но все равно перед каждым экспериментом семья Николая волнуется.

То, как снегоходы пересекают водные заливы, спортсмен впервые увидел в интернете. На Западе эта дисциплина – ватеркросс - популярна, соревнования проходят регулярно. А вот в России покорять водную гладь на снегоходе пока в диковинку. От того и уникальнее рекорды Николая. Восемь лет назад он пересек Байкал от Листвянки до Танхоя.

Задача в этот раз - превзойти предыдущий результат. А еще подготовиться к рекорду мира: понять, какой расход топлива, за какое время удастся пройти дистанцию. Важно оценить и свое состояние. Ведь перерывов во время движения нет. Через пару часов стало ясно: свой прежний рекорд Николай побил. Вместо 40 км проехал 59. И это было не так уж просто. Постоянно хотелось пить. И еще сильно затекла рука. "Какая-то связь потерялась с этой рукой. Я переживал за то, что ее вообще может свести, и тогда я утону. Или неправильно буду газовать в момент разворота - это самая опасная часть, особенно возле моста. Течение сходится и немножко голова кружится, когда ты начинаешь вираж этот закладывать", - поделился Николай Солодков.

Впереди подробный анализ каждого момента. Время на исправление ошибок перед очередным рекордом есть. Ведь Николай планирует преодолеть отметку в 212 км. А пока нужно отдохнуть и набраться сил.