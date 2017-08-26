Автор: Анастасия Байдракова

Многодетным семьям помогут собрать детей в школу

Опубликовано: 28.08.2017 17:41

Сколько стоит собрать ребенка в школу? Ранец или сумка, сарафан или костюм, туфли, тетради, альбомы и карандаши... Даже с экономией уложиться в пять тысяч рублей удается не всем. А для некоторых родителей привычная августовская суета хлопотна вдвойне и втройне. Как готовятся к учебному году в многодетных семьях и откуда ждать поддержки?

Непослушные буквы уже научились собираться в слова. Хотя иногда мамина помощь не помешает. Аня Сизова в этом году идет в первый класс. В семье она пятый ребенок. Самый старший брат уже работает, младшая Сонечка пока даже не в садике. А четверо средних - школьники. Катя перешла в 11-й, Вадим - в пятый, а Лиза - в четвертый. И всех нужно одеть, обуть, купить и спортивную форму, и тетради. Сколько стоит собрать даже одного ребенка в школу, родителям объяснять не надо. А тут четверо. "Одну вещь не купишь, надо как минимум вещи две или три покупать, потому что где-то постирать, где-то рвется. А такие цены. Меньше 500 ничего нет, даже блузка и то 500", - говорит Юлия Сизова, многодетная мать.

В этом году в помощь многодетным семьям Иркутской области дополнительная выплата из бюджета региона. По инициативе губернатора ее ввели впервые. По три тысячи рублей на каждого школьника. Многодетная семья – та, в которой не меньше трех детей до 18 лет. Относится это и к приемным, и опекаемым детям. "На сегодняшний день обратилось 11 тысяч семей. Почти на 25 тысяч ребятишек в бюджете Иркутской области предусмотрено 78 млн руб., то есть сегодня денежных средств хватает нам, чтобы оказать помощь всем тем, кто попадает под данное постановление правительства Иркутской области", - сообщил Владимир Родионов, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Заявления на выплату принимают до 31 августа. Один из критериев - доход семьи. Он должен быть ниже прожиточного минимума.