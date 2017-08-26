Автор: Виктория Малая

Велозаезд в областном центре собрал 2700 участников

Опубликовано: 28.08.2017 16:31

Большой колонной по улицам Иркутска. Двухколесный транспорт в выходные буквально заполонил улицы города. На велосипед сели все: и взрослые, и дети. Для самых маленьких организовали даже велоколяски.

Свободно ехать на велосипеде по центральным дорогам Иркутска. Такое бывает только раз в году. Традиционный велозаезд в столице региона проходит уже 11 лет подряд. Количество участников не превысило рекорда прошлого года. Но, тем не менее, тех, кого не испугала погода, набралось ни много ни мало 2700 человек. Среди них семья Венция с двумя детьми. "Уже четвертый год катаемся, стараемся не пропускать таких мероприятий. Едешь на велосипеде, дышишь свежим воздухом, работают все группы мышц. Это спорт, отдых и время с семьей проводишь, конечно", - говорит Вячеслав Венция, участник велозаезда.

Длина маршрута 9 километров: от стадиона "Труд" до Московских ворот и обратно. Главная особенность велозаезда в этом году - это настоящие номера, которые выдали каждому обладателю двухколесного. "Выдаем специальные велономера как символ того, что велосипедист является участником дорожного движения, как и автомобилист. В следующем году тоже будем выдавать, уже с новым дизайном", - сказал Дмитрий Салко, организатор велозаезда.

Вместе со своей семьей прокатиться на велосипеде приехал и участник Олимпийских игр в Турине Артем Детышев. "Чтобы убить две цели сразу, я обязательно взял с собой детей. Потому что такого скопления велосипедистов больше нигде не найдешь: ни в Ангарске, ни в Иркутске. И только велозаезд собирает всех любителей велосипеда, передвижения на нем, жизни с ним в центре города Иркутска", - поделился Артем Детышев, участник велозаезда.

А уже совсем скоро для велолюбителей состоится традиционный марафон - велобам. Он пройдет 9 сентября на станции "Огоньки" Восточно-Сибирской железной дороги.