виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+1
Вт
утро
+8/+10
Вт
день
+17/+19
Вт
вечер
+10/+12

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  59.1476
Евро/Рубль:
  69.6995

По данным ЦБР (2017.08.26)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Август >
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Новости - видео

Выпуск новостей за 28.08.2017 (83.31)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Виктория Малая

Велозаезд в областном центре собрал 2700 участников

Опубликовано: 28.08.2017 16:31

Изображение Большой колонной по улицам Иркутска. Двухколесный транспорт в выходные буквально заполонил улицы города. На велосипед сели все: и взрослые, и дети. Для самых маленьких организовали даже велоколяски.

Свободно ехать на велосипеде по центральным дорогам Иркутска. Такое бывает только раз в году. Традиционный велозаезд в столице региона проходит уже 11 лет подряд. Количество участников не превысило рекорда прошлого года. Но, тем не менее, тех, кого не испугала погода, набралось ни много ни мало 2700 человек. Среди них семья Венция с двумя детьми. "Уже четвертый год катаемся, стараемся не пропускать таких мероприятий. Едешь на велосипеде, дышишь свежим воздухом, работают все группы мышц. Это спорт, отдых и время с семьей проводишь, конечно", - говорит Вячеслав Венция, участник велозаезда.

Длина маршрута 9 километров: от стадиона "Труд" до Московских ворот и обратно. Главная особенность велозаезда в этом году - это настоящие номера, которые выдали каждому обладателю двухколесного. "Выдаем специальные велономера как символ того, что велосипедист является участником дорожного движения, как и автомобилист. В следующем году тоже будем выдавать, уже с новым дизайном", - сказал Дмитрий Салко, организатор велозаезда.

Вместе со своей семьей прокатиться на велосипеде приехал и участник Олимпийских игр в Турине Артем Детышев. "Чтобы убить две цели сразу, я обязательно взял с собой детей. Потому что такого скопления велосипедистов больше нигде не найдешь: ни в Ангарске, ни в Иркутске. И только велозаезд собирает всех любителей велосипеда, передвижения на нем, жизни с ним в центре города Иркутска", - поделился Артем Детышев, участник велозаезда.

А уже совсем скоро для велолюбителей состоится традиционный марафон - велобам. Он пройдет 9 сентября на станции "Огоньки" Восточно-Сибирской железной дороги.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение Изображение
Видео новости

Скачать

Скачать



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.9048681259155 Sec.