Сгоревший лес вокруг Байкала могут начать вырубать

По данным ЦБР (2017.08.26)
Выпуск новостей за 28.08.2017 (83.31)
С таким предложением выступило федеральное Министерство природы. Законопроект разрешает сплошные санитарные рубки горелого леса в центральной экологической зоне Байкала.
По словам главы ведомства Сергея Донского, так называемые горельники - источник распространения вредителей. По сути, они создают условия для возникновения новых пожаров. А после таких рубок предписывается в течение года восстанавливать тайгу. Депутаты Госдумы, кстати, согласны с предложением. При этом экологи говорят об опасности таких разрешительных мер, если не будет должного контроля. Они опасаются, что тайгу будут намеренно поджигать.