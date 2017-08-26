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Автор:
Яна Романова

Сгоревший лес вокруг Байкала могут начать вырубать

Опубликовано: 28.08.2017 16:24

Изображение С таким предложением выступило федеральное Министерство природы. Законопроект разрешает сплошные санитарные рубки горелого леса в центральной экологической зоне Байкала.

По словам главы ведомства Сергея Донского, так называемые горельники - источник распространения вредителей. По сути, они создают условия для возникновения новых пожаров. А после таких рубок предписывается в течение года восстанавливать тайгу. Депутаты Госдумы, кстати, согласны с предложением. При этом экологи говорят об опасности таких разрешительных мер, если не будет должного контроля. Они опасаются, что тайгу будут намеренно поджигать.

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