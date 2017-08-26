Автор: Внеш. корр.

Акция "Школьный портфель. Семья помогает семье" прошла в Иркутске

Опубликовано: 28.08.2017 16:20

Начать новый учебный год с нового портфеля. Такую возможность подарили детям из малообеспечных семей предместья Рабочее. Вот уже второй год в районе проводят акцию "Школьный портфель. Семья помогает семье".

Благодаря спонсорской помощи ученикам дарят новые рюкзаки и канцелярские принадлежности. В этом году в школу удалось собрать 20 детей. Из них трое отправятся в первый класс. Чтобы получить помощь, родители заранее оставляли заявки депутату городской думы Алексею Распутину. Поэтому портфели подбирали с учетом возраста и индивидуальных предпочтений учеников. "Мы, во-первых, исходили из того, чтобы они были практичные, потому что мы понимаем, какие у нас ребятишки активные, подвижные. И нужны действительно надежные, чтобы послужили. И второй момент, конечно, девочки больше любят традиционно розовые, светлые оттенки, а мальчикам, во-первых, темные, синие, а во-вторых, где-то, может быть, какая-то игровая тематика, военная", - сказал Алексей Распутин, депутат думы г.Иркутска.

После вручения новых портфелей для детей традиционно провели праздничное мероприятие. Школьники играли в подвижные игры с аниматорами и даже приняли участие в шахматном турнире. Совсем скоро в Рабочем на базе библиотеки №2 откроют филиал городского шахматного клуба. В шахматной студии смогут заниматься не только дети, но и взрослые.

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