Автор: Яна Романова

Маратовская развязка заработает в полном объеме в середине сентября

Опубликовано: 28.08.2017 16:14

Новое Маратовское кольцо в Иркутске полностью откроют для движения в середине сентября. А пока там начал работу один из съездов, тем самым увеличили радиус кольца и повысили пропускную способность. Автомобили теперь сворачивают на новый участок дороги с выездом на улицу Баррикад. Существующий же ранее участок развязки из центра города оставили для движения только троллейбусов.

"На сегодня развязка еще работает не полностью, работы еще идут по Баррикад. В выходные в новом направлении мы открыли развязку, чтобы постепенно начать расширение по улице Баррикад. У нас там несколько участков, которые в этом нуждаются", - сообщил Руслан Батраченко, начальник департамента дорожной деятельности администрации г.Иркутска.

После того как эти участки расширят, Маратовская развязка заработает в полном объеме. По прогнозам, новая схема движения к 15 сентября сможет разгрузить этот участок дороги на 50%.

Изображения новости