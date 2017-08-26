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Автор:
Марина Беклемишева

Спортобзор

Опубликовано: 28.08.2017 14:25

Изображение Иркутский "Зенит" приятно удивляет болельщиков, гимнастка Екатерина Веденеева снова в лидерах международных стартов, а наши хоккеистки представят Россию на турнире в Китае. Об этих и других новостях спорта в спортивном дайджесте.

Иркутский "Зенит" одержал домашнюю победу над омским "Иртышом". На 19-й минуте встречи эффектный гол забил Алексей Ющук. Этот мяч оказался единственным. Матч закончился с минимальным преимуществом "Зенита". Это уже третья победа команды в рамках первенства России. После победы над "Иртышом" иркутяне делят первую строчку турнирной таблицы с "Сахалином" из Южно-Сахалинска. Следующая встреча "Зенита" пройдет 30 августа снова на домашнем поле. Соперник - "Динамо-Барнаул".

Команда девушек из Иркутска представит Россию на международном студенческом турнире по бенди в Китае. Соревнования пройдут в Харбине с 10 по 16 декабря. Мужскую команду сформируют из студентов Дальневосточной государственной академии физической культуры. Соперниками россиян станут команды Спортивного университета Харбина.

Иркутская гимнастка Екатерина Веденеева завоевала серебряную и бронзовую медали на международном турнире в Венгрии. Сборная России заняла весь пьедестал почета в упражнениях с обручем и мячом. В обоих случаях "золото" заслужила Александра Солдатова. Екатерина Веденеева стала второй в упражнениях с мячом и показала третий результат с обручем.

А иркутянин Алексей Брянский до медалей не доплыл. Спортсмен пришел к финишу пятым на Всемирной летней Универсиаде в Тайбэе. В заключительный день соревнований на дистанции 50 метров вольным стилем он показал результат 22,18 секунды. В этой же дисциплине серебро завоевала россиянка Мария Каменева, уступив американке 0,06 секунды. Серебро и у мужской команды в комбинированной эстафете 4 по 100. И здесь россияне уступили американской сборной.

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