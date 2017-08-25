Автор: Внеш. корр.

"Барьеров нет" от 25.08.2017

Опубликовано: 25.08.2017 20:40

Стремясь отобразить этот мир, он лепит свой из сотен реалистичных скульптур. В этом выпуске программы "Барьеров нет" наши корреспонденты расскажут о художнике, который, несмотря на диагноз "спинальный синдром", создает животных из глины, проволоки и красок. В отделе природы Иркутского краеведческого музея как раз открылась новая выставка работ уникального мастера. В последние дни лета особенно хочется солнца и праздника. А для особенных детей и праздник должен быть особенный. Таким стал фестиваль под символичным названием "Крылья". Что движет людьми, готовыми бескорыстно помочь нуждающимся, и какие результаты приносит эта работа? Об этом во второй части выпуска.