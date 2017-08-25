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Автор:
Альфия Еремеева

Столетний юбилей отмечает Черемхово

Опубликовано: 25.08.2017 19:17

Изображение В районный центр приехали гости со всей Иркутской области. К важной дате шахтерский город готовился весь год: ремонтировали дороги и дома культуры, приводили в порядок центральную площадь и парк. Но, конечно, главные торжества проходят 25 августа.

Сегодня только первый праздничный день, их будет три - сегодня и все выходные дни. Для этого есть интересные даты. Потому что празднуют не только столетие города Черемхово, еще 70 лет Дню шахтера и 120 лет началу разработки в Черемхово угля. Запланировано выступление губернаторского симфонического оркестра. Также ожидается, что будет 100 семейных пар, которые прожили в браке 50 и 55 лет. Они будут в своих свадебных костюмах.

 

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