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Автор:
Маргарита Кислицына

Очередная новостройка в Иркутске под угрозой сноса

Опубликовано: 25.08.2017 17:39

Изображение Нежеланная и незаконная. Очередная новостройка в Иркутске под угрозой сноса. В течение четырех лет городская мэрия судится с хозяином нового здания на улице Пролетарская. Чем угрожает новая постройка? И когда жители смогут вздохнуть с облегчением?

Это место местные жители считают опасным неспроста. Угрозу представляет новое здание на улице Пролетарская. Легкой рукой архитектора нежеланной новостройки прямо над тротуаром нависли крыльцо и балконы. Армию недовольных жителей возглавил Валерий Шерстеникин. Он вспоминает: раньше здесь было отделение почты. Его продали вместе с земельным участком. Новый собственник должен был провести реконструкцию здания. Но когда здесь началось масштабное строительство совершенно нового помещения, жители поняли: что-то пошло не по плану. "Оно мешает нам тем, что оно захватило нашу территорию по тротуару. И мы должны вылезать на улицу, на проезжую часть. Понимаете, что. Сегодня мы разговариваем о тропе народной, по которой идут люди. Но она почему-то оказалась намного уменьшена за счет интересов одного частного собственника", - возмущается Валерий Шерстеникин, житель дома на ул.Пролетарская.

Вместо положенных 500 новое помещение заняло площадь более тысячи квадратных метров.  Вместо почтового отделения здесь должна была появиться новая гостиница. Четыре этажа, один из них подземный. В 2013 году администрация Иркутска обратилась в суд с требованием снести незаконную постройку. Четыре года длились судебные тяжбы, за это время здание не раз перепродавали. "На сегодняшний день мы имеем следующие обстоятельства. Этот объект готов на 60%. И его дальнейшая достройка должна осуществляться только на основании разрешения на строительство и с учетом параметров объекта только при осуществлении государственного строительного надзора. При этом мы видим, что застройщик продолжает не исполнять требование закона. Производит облицовку данного объекта", - сказал Владимир Григорьев, замначальника управления судебной защиты комитета по управлению муниципальным имуществом администрации г.Иркутска.

Буквально на днях Кировский районный суд принял очередное решение по этому зданию: демонтировать необходимо балконы и крыльцо. На это у собственника шесть месяцев. Правда, не исключено, что нынешний хозяин постройки и в этот раз подаст апелляционную жалобу. Тогда снос конструкций, угрожающих жизни иркутян, перенесут еще на несколько месяцев. 

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