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Автор:
Виктория Малая

В Иркутске проходят соревнованиях спасателей со всей России

Опубликовано: 25.08.2017 17:26

Изображение Выбирают лучших. Сегодня в Иркутске проверяли силу и выносливость тех, чья профессия - спасать жизни людей. На непростые и зрелищные состязания приехали огнеборцы из разных уголков России. Как выкладываться по полной и при этом дойти до финала, профессионалы рассказали съемочной группе программы "Новости".

Кроссфит - целая серия препятствий без остановок: поднятие гирь и штанги, бег, перекат шин весом более ста килограммов, перенос пожарных рукавов и даже буксировка двухтонного автомобиля. Все упражнения выполняют в полной экипировке. "Нагрузки рассчитаны действительно на пределе человеческих возможностей. Чтобы выполнить их, действительно надо готовиться. Жизнь людей находится в наших руках, и жалеть себя в такой ситуации мы не можем", - говорит Александр Рябов, сотрудник пожарной части №19 г.Бийск, Алтайский край.

Соревнования по пожарному многоборью - это новые зрелищные состязания, и впервые их проводят именно в Иркутске. Пока одни доказывают свою силу буквально на линии огня, другие также искренне болеют, несмотря на чины и звания. Умения, которые демонстрируют огнеборцы, они действительно применяют в жизни. Ведь ситуации у работников экстренных служб бывают очень разные. "Ситуация, допустим, ту же машину толкаешь - горит гараж. Ее нужно вытащить из гаража. А как вытащишь, если хозяина нет? Приходится цеплять, вытаскивать. Что-то нужно подать кому-то в окно первого этажа. Опять же эти толчки наверх. Это все максимально приближено к ситуации на пожаре", - объясняет Антон Якушевский, старший сержант внутренней службы МЧС России в г.Новосибирске.

Соревнования позволяют показать свою силу и умение работать в команде. А главное, чтобы все эти качества помогли при реальных ЧП.

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