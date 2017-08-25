Автор: Алексей Келэвро

Спортобзор

Опубликовано: 25.08.2017 17:20

Иркутские грэпплиры привезли не один десяток наград с первенства страны, а баскетбольный "Иркут" завершил комплектацию своей команды. Подробности в спортобзоре.

Иркутские грэпплиры успешно выступили на первенстве страны. Общий зачет - 8 золотых, 3 серебряных и 8 бронзовых медалей. Два первых места завоевала Валерия Шувалова в дисциплинах "ги" и "но-ги" среди девушек 16-17 лет в весовой категории до 56 килограммов. В этой же возрастной категории в весе свыше 65 килограммов также в двух дисциплинах победила Маргарита Шукшина. Спортсмены, завоевавшие медали высшей пробы, примут участие в первенстве мира по грэпплингу. Соревнования пройдут в октябре 2017 года в Баку.

В Иркутске стартовал всероссийский турнир по боулингу. Участие принимают более 60 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровского, Алтайского и Приморского краев, Нижегородской, Новосибирской и Омской областей, Республики Бурятия. Турнир пройдет в четырех дисциплинах: личные, парные соревнования среди мужчин и женщин, парные соревнования микс и командные соревнования. По итогам участники могут выполнить норматив мастера спорта России. Всероссийский турнир по боулингу будет идти до 27 августа.

Иркутский баскетбольный клуб закончил набор игроков в команду. Сейчас, когда состав игроков "Иркута" укомплектован, "черно-оранжевые" могут готовиться к предстоящему сезону суперлиги-1. Крайним новичком в составе "Иркута" стал бывший игрок питерского "Спартака" Дмитрий Бубнов.