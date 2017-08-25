Автор: Внеш. корр.

Сотрудники ГИБДД провели акцию "Скрытый пассажир"

Опубликовано: 25.08.2017 16:16

Чтобы нарушений на дорогах стало меньше. Сотрудники ГИБДД провели акцию "Скрытый пассажир". Под видом пассажиров полицейские совершили несколько поездок в общественном транспорте и проверили, какие нарушения допускают водители автобусов и маршруток.

Один из водителей совершил три административных нарушения сразу. Он не соблюдал указаний дорожных знаков, не останавливался перед стоп-линией и не включал поворотники. Сотрудники ГИБДД просят пассажиров сообщать о подобных нарушениях по телефону 21-76-03 или фиксировать их с помощью фото- или видеосъемки.

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