Автор: Наталья Ветрова

Синоптики обещают заморозки

Опубликовано: 25.08.2017 15:55

Заморозки, сильные дожди и высокий уровень пожароопасности. Такой прогноз на выходные озвучили метеорологи. Кроме того, усилится северо-западный ветер до 18 м/с. В северных районах пройдут ливни и грозы. В ночь на 27 августа по области заморозки до -5 градусов.

Тем временем, несмотря на такую погоду, в нашем регионе сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность. Сотрудники МЧС рекомендуют не ходить и не ездить в леса. Нельзя проводить палы сухой травы и сжигать мусор в условиях особого противопожарного режима, который действует на территории области. В случае возникновения любой чрезвычайной ситуации звоните на единый номер 101.

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