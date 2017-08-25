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Автор:
Анастасия Байдракова

Реконструкцию Байкальского тракта продолжат

Опубликовано: 25.08.2017 15:53

Изображение Эта договоренность была достигнута в ходе встречи губернатора Иркутской области Сергея Левченко с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Кроме того, новый участок магистрали подготовят к сдаче на месяц раньше срока. Отрезок с 12 по 21 километр подрядчик обязуется закончить уже к октябрю.

На участке два путепровода, два моста. Сейчас идет работа над съездами с тракта. Учесть стараются все пожелания жителей. Варианты подбирают индивидуально, чтобы выезды были комфортными и безопасными. Кроме того, идет работа над устройством освещения, вдоль тракта высаживают саженцы. На этом строительство не закончится. "На встрече с премьером три дня назад мы договорились о том, что будем продолжать финансирование и будем следующий участок строить, чтобы не получалось перерыва в строительстве этой дороги, мы сейчас готовимся к этому, заканчивается проектирование, и где-то через месяц мы будем обращаться в экспертизу", - сказал Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Стоимость участка, который сейчас готовят к сдаче, больше трех миллиардов рублей. Это средства областного и федерального бюджетов. К следующему участку - с 21 по 29 километр - планируют приступить уже ранней весной.

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