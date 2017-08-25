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Автор:
Алексей Келэвро

Полиция разыскивает мошенниц, обманувших пенсионерку

Опубликовано: 25.08.2017 15:48

Изображение Видеоизображение примет подозреваемой в мошенничестве попало в руки полиции. На кадрах соучастница обмана пенсионерки, она вместе со своей подельницей хитростью получила от пожилой женщины около полумиллиона рублей.

Подозреваемые встретили пенсионерку в районе Синюшиной горы в Иркутске. Предложили ей погадать. Запугали и обманным путем заставили женщину отдать им 400 тысяч рублей и драгоценности. Сейчас их поиском занимается полиция. Приметы: одной на вид около 50 лет, лицо смуглое, рост  170 сантиметров. Может представляться именем Галина. Другая женщина называет себя Валентиной.

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