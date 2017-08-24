Автор: Внеш. корр.

Иркутские велосипедисты успешно выступили на соревнованиях в Омске

Опубликовано: 24.08.2017 20:53

Сложные трамплины и высокие полеты. В Иркутске уже второй год работает школа экстремального велоспорта. Недавно юные спортсмены покоряли трассу на соревнованиях в Омске и показали там хороший результат. Как проходят тренировки и о чем мечтают гонщики? Расскажем в следующем материале.

Чтобы стать велосипедистом, нужно быть целеустремленным, смелым, а главное - любить кататься. Bmx rais - спорт серьезный и даже входит в олимпийскую программу. Благо в Иркутске теперь есть все возможности для развития таких навыков. По словам тренера, первые шаги, а вернее, поездки в этом спорте ребенок может начать уже с двух лет. "Мы развиваем этот спорт вот уже второй сезон, до этого данный спорт bmx rais не был представлен и никем не поддерживался, самая ближайшая точка, где есть bmx rais - это город Ангарск. Мы берем вообще всех ребят, у нас три возрастных группы: с 2,5 до 4 лет - это ребята на беговелах, с 4 до 6 лет - это ребята на мини-велосипедах и с 6 лет ребята уже начинают заниматься bmx rais, то есть три группы основных", - говорит Никита Крючков, тренер.

Иркутян экстремальному мастерству обучают всего второй год, но уровень подготовки у спортсменов уже довольно высокий. Они не раз показывали свое мастерство на всероссийском уровне. В Омске на соревнованиях по велосипедному суперкроссу иркутяне попали десятку лучших. "Немного было страшно на старте, потом, когда старт прозвучал, уже успокоился. Очень было сложно на первом трамплине, потому что многие его прыгали, а мы его проезжали просто, и они обгоняли. Там трамплин просто определенной сложности и очень большой пролет", - рассказал Илья Чучуй, спортсмен.

Сложный трамплин - это как раз не повод для страхов, а мечта наших спортсменов. Сейчас они тренируются в лесу, на самодельных трассах. Организаторы школы планируют в будущем построить профессиональный суперкросс. Но главное, как и в любом спорте, - преодолеть не трамплин, а самого себя.