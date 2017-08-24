Автор: Анастасия Байдракова

Открылся девятый международный конгресс "Звезды детской хирургии на Байкале"

Опубликовано: 24.08.2017 18:18

Учиться у талантов первой величины. В Иркутске в эти дни собрались лучшие детские хирурги не только из России, но и из-за рубежа. Девятый ежегодный международный конгресс "Звезды детской хирургии на Байкале" открылся в Листвянке. С теми, для кого спасение жизни - ежедневная работа, встретилась съемочная группа программы "Новости".

Своим богатым опытом с коллегами делится Юрий Козлов. Руководитель иркутского центра хирургии новорожденных - один из тех, кого с полным правом можно назвать звездами хирургии. В этом зале собрались профессионалы, эксперты, чтобы учиться друг у друга. Останавливаться в развитии специалистам нельзя. И речь не только о том, чтобы научиться работать с самым современным оборудованием. "В хирургии самую большую роль играет голова и руки. И если есть человек, который может решить какие-то проблемы, то все получится. Если такого человека нет, то никакое строительство, ни самое новейшее оборудование не разрешит ситуацию. В основе развития хирургии, кроме всего прочего, должен стоять только человеческий фактор", - отмечает Александр Разумовский, президент ассоциации детских хирургов России.

Тематика девятого международного конгресса "Звезды детской хирургии на Байкале" - торакоскопия и лапароскопия. То есть минимально инвазивные операции, что для врача сложнее. "Сама операция такая же, как открытое вмешательство. Но ты должен очень хорошо знать анатомию, чтобы сделать то же самое в ограниченном пространстве, среди внутренних органов. Это сложнее, но для пациентов это лучше. Они быстрее восстанавливаются и в дальнейшем могут развиваться как обычные дети", - говорит Дэвид ван дер Зии, президент Международной педиатрической эндохирургической ассоциации.

Иркутск принимает такой серьезный конгресс по праву. Наш город - один из лучших хирургических детских центров в стране. "На равных говорим, а может быть, даже в некоторых вещах догоняем и обгоняем наших зарубежных коллег, обмениваясь опытом, гигантским опытом своих операций и операций в других странах. Но хочу сказать, что детская хирургия на настоящем мировом уровне", - говорит Владимир Новожилов, главный врач Ивано-Матренинской детской клинической больницы, депутат Законодательного собрания Иркутской области.

Всего на конгресс собрались более 120 хирургов из России, Голландии, а также Израиля. В плодотворном общении они проведут два дня.