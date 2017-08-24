Автор: Альфия Еремеева

Незаконно построенный дом в Иркутске снесли

Опубликовано: 24.08.2017 17:45

В Иркутске незаконно построенный дом снесли меньше, чем за сутки. С семи часов утра на улице Комсомольской работала тяжелая техника. Как получилось, что в частном секторе буквально на огороде появился трехэтажный дом с квартирами, расскажем далее.

Сегодня на улице Комсомольской было шумно. Спокойную жизнь частного сектора нарушил экскаватор. Устав ждать, пока застройщик самостоятельно снесет самовольную постройку, администрация Иркутска наняла подрядчика и начала демонтаж. Добивались этого с 2015 года. Сейчас уже доказано: трехэтажный дом возвели в обход всех норм и правил. Разрешение на строительство никто не давал. "Здесь можно строить индивидуальные жилые дома. В данном случае предполагаем, что это будет многоквартирный жилой дом. Застройщик, поступая недобросовестно в обход требованию закона, данную жилую постройку разделил на квартиры и в дальнейшем осуществлял их реализацию физическим лицам", - говорит Владимир Григорьев, заместитель начальника управления судебной защиты КУМИ г.Иркутска.

Купить квартиры в новом доме предлагали и тем, кто живет в деревянных домах. Владимир Кузнецов вспоминает: сам чуть было не поставил подпись под документом. Смутило то, что новое жилье было не больше 20 квадратных метров по площади. Впрочем, и без этого трехэтажное здание не пустовало. "Бичи жили. Вот они приехали, рамы со стеклопакетами вытащили. Даже свет подключили. А потом сказали, что это незаконно. И отрезали все", - рассказал Владимир Кузнецов, житель дома на ул.Комсомольская.

Деревянные постройки по единому адресу: Комсомольская, 20 - родной дом для нескольких семей. У одной из жительниц - пожилой женщины - застройщик и выкупил участок. Позже удалось доказать: и эта сделка была незаконной. Иркутский областной суд вынес решение: самовольно построенный дом нужно снести. Но те, кто затеяли стройку, постановление суда проигнорировали. "Всячески уклонялась от исполнения. У нее были какие-то различные причины неявки. При этом не хотела исполнить его самостоятельно", - сказал Сократ Александров, судебный пристав-исполнитель Правобережного ОСП г.Иркутска.

Теперь должнику грозит административный штраф. И еще она должна возместить расходы на демонтаж. А это больше 400 тысяч рублей.