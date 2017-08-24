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Автор:
Маргарита Кислицына

Детская библиотека №21 получила в подарок уникальные книги

Опубликовано: 24.08.2017 17:39

Изображение Лучший подарок - это книга. Тем более, в преддверии учебного года. Уникальные издания детской библиотеке №21 сегодня вручил председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательного собрания Иркутской области Андрей Лабыгин.

В коллекции книги о городах России:Туле, Рязани, Санкт-Петербурге, Челябинске,  Улан-Удэ. В целом они описывают историю всей страны. Многие экземпляры просто так приобрести в нашем регионе невозможно. Отдельный стеллаж займут книги о родном Иркутске: храмах, знаковых местах и достопримечательностях. "У многих людей хорошие книги есть дома. Но из-за ряда обстоятельств нет необходимости в них. На самом деле хорошие редкие книги почему бы не передать? Вот такое обращение сделаем, если это найдет поддержку специалистов, то будем заниматься и в этом направлении. Тогда не только в одну библиотеку, во многие библиотеки мы это привнесем", - сказал Андрей Лабыгин, председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательного собрания Иркутской области.

Увидеть и почитать новые издания юные посетители детской библиотеки смогут уже завтра.

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