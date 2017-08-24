Автор: Николай Бессонов

Вынесен приговор замначальника Восточно-Сибирского линейного УВД на транспорте

Опубликовано: 24.08.2017 17:26

Раскаялся и получил три года колонии строгого режима вместо 15. Заместителю начальника Восточно-Сибирского линейного УВД на транспорте вынесли приговор. Алексей Ракульцев признал свою вину.

Поймали мужчину с поличным. По данным прокуратуры, деньги оборотень в погонах требовал в качестве вознаграждения за разрешение вывезти 70 вагонов с нефтепродуктами. Их задержали по одному из уголовных дел. Свое посредничество Алексей Ракульцев оценил в 5 миллионов рублей. Остальные 15 миллионов предназначались другим высокопоставленным офицерам линейной полиции, которые сейчас тоже под следствием. Расследованием дела и задержанием преступников занимались сотрудники управления ФСБ по Иркутской области.

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