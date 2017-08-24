Вынесен приговор замначальника Восточно-Сибирского линейного УВД на транспорте

По данным ЦБР (2017.08.24)
Выпуск новостей за 24.08.2017 (69.93)
Раскаялся и получил три года колонии строгого режима вместо 15. Заместителю начальника Восточно-Сибирского линейного УВД на транспорте вынесли приговор. Алексей Ракульцев признал свою вину.
Поймали мужчину с поличным. По данным прокуратуры, деньги оборотень в погонах требовал в качестве вознаграждения за разрешение вывезти 70 вагонов с нефтепродуктами. Их задержали по одному из уголовных дел. Свое посредничество Алексей Ракульцев оценил в 5 миллионов рублей. Остальные 15 миллионов предназначались другим высокопоставленным офицерам линейной полиции, которые сейчас тоже под следствием. Расследованием дела и задержанием преступников занимались сотрудники управления ФСБ по Иркутской области.