Автор: Алексей Келэвро

На что тратят больше всего денег иркутяне?

Опубликовано: 24.08.2017 17:20

Чуть больше 12 тысяч рублей тратят в месяц жители Иркутской области. Эти цифры озвучил Иркутскстат. Основная статья расходов за последний период - это развлечения и спиртные напитки. В сумме около пяти тысяч рублей. Далее идут расходы на непродовольственные товары и продукты питания. Замыкают цепочку затраты на коммунальные и другие услуги. Мы поинтересовались у иркутян, на что они тратят свои деньги?

- Мясо у меня свое, овощи свои, фрукты покупаем. Все.

- Газировка, кофе, мясо.

- Судя по холодильнику, у нас мясо свое, а хлеб мы покупаем, молоко тоже свое, не покупаем.

- Молоко, сыр, мясо мы редко едим.

- На вредную еду.

- На колбасу.

- Как вы это посчитали?

- Во-первых, колбаса сейчас стоит 200 рублей, это самая нормальная, если брать дешевле, то она либо испорченная, либо еще что-то с ней не так. Приходиться брать за 300-200. Сейчас продукты дорогие, студентам очень сложно.