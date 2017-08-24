виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+10
Пт
утро
+11/+13
Пт
день
+14/+16
Пт
вечер
+12/+14

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  59.1312
Евро/Рубль:
  69.5619

По данным ЦБР (2017.08.24)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Август >
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Новости - видео

Выпуск новостей за 24.08.2017 (69.93)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Алексей Келэвро

На что тратят больше всего денег иркутяне?

Опубликовано: 24.08.2017 17:20

Изображение Чуть больше 12 тысяч рублей тратят в месяц жители Иркутской области. Эти цифры озвучил Иркутскстат. Основная статья расходов за последний период - это развлечения и спиртные напитки. В сумме около пяти тысяч рублей. Далее идут расходы на непродовольственные товары и продукты питания. Замыкают цепочку затраты на коммунальные и другие услуги. Мы поинтересовались у иркутян, на что они тратят свои деньги?

- Мясо у меня свое, овощи свои, фрукты покупаем. Все.

- Газировка, кофе, мясо.

- Судя по холодильнику, у нас мясо свое, а хлеб мы покупаем, молоко тоже свое, не покупаем.

- Молоко, сыр, мясо мы редко едим.

- На вредную еду.

- На колбасу.

- Как вы это посчитали?

- Во-первых, колбаса сейчас стоит 200 рублей, это самая нормальная, если брать дешевле, то она либо испорченная, либо еще что-то с ней не так. Приходиться брать за 300-200. Сейчас продукты дорогие, студентам очень сложно.

Изображения новости
Изображение Изображение
Видео новости

Скачать

Скачать



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.6729588508606 Sec.