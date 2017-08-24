Ангарчанка Екатерина Тырышкина будет выступать за футбольный "Родез Авейрон"

По данным ЦБР (2017.08.24)
Выпуск новостей за 24.08.2017 (69.93)
Наша землячка стала единственной россиянкой, которая теперь играет во французском женском чемпионате. В родезскую команду Екатерина перешла из итальянской "Брешии" - это действующий победитель "Серии А". Там девушка пробыла почти 9 месяцев.
Екатерина - воспитанница иркутского "Рекорда", в 17 лет перешла в краснодарскую "Кубаночку". Успела поиграть и в сборной России. Стартовая игра "Родез Авейрон" против "Лиона" пройдет уже 3 сентября.