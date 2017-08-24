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Автор:
Виктория Малая

Жители поселка Молодежный выступают против возведения многоэтажки рядом с их домами

Опубликовано: 24.08.2017 16:48

Изображение Они проводят митинги и даже готовы остановить строительную технику. Жители поселка Молодежный выступают против точечной застройки. Рядом с их домами собираются возводить высотку. Именно на том месте, где раньше играли дети.

Защищают свою территорию. Маленькая война жителей поселка Молодежный в пригороде Иркутска с новым застройщиком началась с приходом лета. В первые же теплые дни половину детской площадки возле первого дома снесли, территорию под котлован огородили забором. Поставили буквально в нескольких метрах от дома. Строители вырубили даже небольшую березовую рощу, которую люди садили много лет назад. В промежутке между четырех- и пятиэтажками собираются возводить девятиэтажный дом с подземной парковкой. "Наша квартира угловая, последний подъезд. До застройки десять метров. Наш дом имеет трещины в фундаменте. У нас грунтовые воды, он просто упадет, первый подъезд. Мы этого боимся", - говорит Марина Банщикова, житель п.Молодежный.

Переживают люди и за старые сети, и за то, что дома подключены к газу. К тому же все строения старые, практически в аварийном состоянии. Но застройщиков это не пугает. Они говорят: все по закону. "Все расстояния, необходимые от существующих жилых домов, соблюдены. Что касается сетей, они действительно очень изношены. Суть технических условий сводится к тому, что нам необходимо переложить около километра сетей - воды и канализации. Мы на это, естественно, идем", - сказал Александр Самоха, руководитель строительной компании.

Застройщик пообещал проверять состояние соседних домов во время стройки. К тому же в планах возвести детскую площадку взамен той, что пришлось разрушить. Но жителей такие перспективы не радуют. Говорят, в их районе инфраструктура уже сложилась и дом, который планируют в таком маленьком промежутке, сюда совсем не вписывается. Люди уже написали обращение Путину. Также они планируют делать свою независимую экспертизу и обращаться в суд.

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