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Автор:
Марина Беклемишева

"Ты очевидец"

Опубликовано: 24.08.2017 14:20

Изображение Бросил вызов гравитации! Таксист в Иркутске чудесным образом взгромоздил свою машину на ограждение на улице 3 Июля. Водитель "Мазды" либо не справился с управлением на большой скорости, либо неудачно наехал на бордюр. О причинах такой во всех смыслах удивительной парковки гадают пользователи соцсетей. Но большинство просто удивляются: как такое возможно?

Если и вы стали свидетелем необычного происшествия, тоже снимайте его на камеру мобильного телефона. Фото и видео присылайте в нашу редакцию на почту news@as.baikal.tv или звоните по номеру 28-10-07.

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