Автор: Ирина Белогривая

Тротуары в Иркутске оборудуют для маломобильных групп населения

Опубликовано: 24.08.2017 14:18

Прежде всего, это сделают на пересечении 18-го Советского переулка и улицы Розы Люксембург в Ново-Ленино. Мэр города Дмитрий Бердников дал соответствующее поручение в ходе проверки качества ремонта улиц.

Также в микрорайоне переделают участок объездной дороги. Подрядчик сделает это за свой счет в рамках гарантийных обязательств. Дело в том, что перед укладкой асфальта не проверили, насколько основание ровное, и новое покрытие получилось с буграми. Подобные проверки ремонта дорог мэр Иркутска проводит каждую неделю вместе с представителями общественности Иркутска. "Я раньше думал, что все эти проверки показуха, а сейчас вижу, что люди реально работают. Это очень понравилось мне", - сказал Альберт Туманов, администратор сообщества "ДТП38".

А на улице Ширямова сейчас замечания уже почти устранили. Их во время прошлой проверки сделали эксперты. На улице в общей сложности заменили почти 20 тысяч квадратных метров дорожного полотна. В ближайшее время нанесут разметку.

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