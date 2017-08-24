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Автор:
Внеш. корр.

Строительство дороги на Ольхоне требует землеотвода от территории национального парка

Опубликовано: 24.08.2017 14:15

Изображение Построить новую дорогу на острове Ольхон оказывается не так-то просто. О проблемных вопросах председателю правительства Дмитрию Медведеву доложил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Об этом сообщает РИА "Новости". Одним из камней преткновения является принадлежность ольхонских земель к территории национального парка. Ремонт дороги потребует дополнительного отвода земли. Глава камбина уже дал несколько поручений профильным ведомствам. В свою очередь, Сергей Левченко обсудил эти вопросы на совещании в региональном правительстве. "На сегодняшний момент мы предварительно дали задание проектировщикам, они смотрят сейчас трассировку, где может пройти дорога. Но при этом при всем мы с вами понимаем, что пока у нас не будет землеотвод осуществлен от земель национального парка, мы, по большому счету, не сможем приступить даже к проектированию", - сказала Светлана Свиркина, министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.

По поручению президента все спорные моменты по поводу новой дороги на Ольхоне необходимо решить в срок до 1 октября. В ближайшее время представители регионального правительства должны выехать в Москву. Там они обсудят вопросы реконструкции с федеральными ведомствами. Тем временем предварительную стоимость работ уже оценили. Привести в порядок участок от паромной переправы до поселка Хужир обойдется государственной казне примерно в два миллиарда рублей.

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