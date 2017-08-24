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Автор:
Алексей Келэвро

Театральный фестиваль для 20 артистов закончился в больничной палате

Опубликовано: 24.08.2017 14:06

Изображение С резкими болями в животе и рвотой их экстренно доставили в медицинское учреждение. ЧП произошло на турбазе в поселке Утулик Иркутской области минувшей ночью.

На фестиваль съехались более 200 любительских театральных коллектива со всей области и столько же гостей.  Специалисты  регионального Роспотребнадзора турбазу закрыли на карантин. Также следственные органы начали доследственную проверку. По предварительной информации, люди пострадали от острой кишечной инфекции. "Предместье" - несколько человек отравились, "Метро" из Улан-Удэ и из Ангарска три девочки в больнице в Байкальске. Их на скорой увезли в больницу Байкальска. Остальные на турбазе, здесь карантин, нас не впускают, не выпускают. Из-за еды отравились, накормили нас чем-то в столовой", - сообщил Александр Говорин, руководитель фестиваля "Театральная осень на Байкале".

Напомним, это не первый случай массового отравления в этом сезоне. В начале августа в Бурятии на танцевальном фестивале в больницу с отравлением попали 77 человек, в их числе 38 детей. Они также отдыхали на одной из турбаз.

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