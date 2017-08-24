Автор: Яна Романова

Губернатор с рабочей поездкой побывал в Байкальске и Слюдянке

Опубликовано: 24.08.2017 14:01

Отопительный сезон в Байкальске начнут в срок - 15 сентября. Ремонт на городской ТЭЦ идет по графику, и к концу этой недели его должны завершить. Одновременно с этим правительство области решило с 2018 года взять теплоисточник на баланс региона. Содержать его ни Байкальску, ни району не под силу. Какой шаг будет следующим?

Долгие годы задача у ТЭЦ была четкой: обеспечивать теплом производство целлюлозы. БЦБК закрыли, теплоисточник передали городу. И за три последних года на ремонт, содержание и закупку топлива для отопительных сезонов из областного бюджета выделили более 600 млн рублей. Получается, что бюджет ТЭЦ больше бюджета всего Байкальска. Поэтому на объекте принимают важное решение взять тепловую электростанцию на баланс области в следующем году. А пока первоочередная задача - начать в срок отопительный сезон. "Тот муниципальный контракт, который заключен администрацией в рамках областного софинансирования, мы держим вопрос на контроле. Запуск отопительного сезона 15 сентября. Те работы, которые сейчас видим, идут в графике", - заверил Сергей Малинкин, заместитель министра жилищной политики, энергетики, транспорта Иркутской области.

Другая важная тема - строительство нового теплоисточника и, возможно, перевод его с угля на альтернативное топливо. "Я в прошлом году на встрече с президентом обратился, чтобы право на управление программой по охране озера Байкал передали на региональный уровень. Как только это решение примут, мы будем готовы сказать о том, какой теплоисточник поставить в Байкальске", - сообщил Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Следующий объект - Слюдянская районная больница. Здесь активно работают над подготовкой кадров. В Иркутском медуниверситете учатся семь студентов по целевым направлениям и два в ординатуре. Недавно в район приехала врач-рентгенолог Ксения Котельникова вместе с мужем, он работает фельдшером на скорой. Молодым специалистам, рассказывает Ксения, выплачивают подъемные - 50 тысяч рублей, компенсируют аренду жилья. "Я уже 2 года здесь работаю, когда пришла было много нового, аппаратура, а люди, пациенты, везде одинаковые", - сказала Ксения Котельникова, врач-рентгенолог Слюдянской районной больницы.

Главе региона показывают операционные. Знакомят с оказанием помощи пострадавшим при ДТП. Губернатор дает поручение минздраву области рассмотреть вопрос покупки для учреждения наркозно-дыхательного оборудования.

Во время встречи с жителями Слюдянки губернатора спросили о возможности построить новую школу. Здание действительно необходимо, подтвердила глава профильного министерства. В ближайших планах строительство объекта на 600 мест. Муниципалитету необходимо подготовить проектно-сметную документацию, и тогда выделят средства на возведение.