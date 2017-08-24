Автор: Марина Беклемишева

Судебные приставы выявили 500 автолюбителей, имеющих задолженность по штрафам

Опубликовано: 24.08.2017 13:50

Почти 800 тысяч рублей штрафов оплатили автолюбители Иркутской области за один день. И это не массовое пробуждение совести, а совместный рейд судебных приставов и инспекторов ГИБДД.

Сотрудники проверили более тысячи водителей, около 500 из них оказались злостными неплательщиками. 300 человек оплатили штрафы на месте. А вот 10 автовладельцам не повезло: их имущество арестовали в счет задолженности по штрафам ГИБДД. Узнать о том, есть ли у вас непогашенные долги, можно в любом подразделении ГАИ, на портале Госуслуги, а также на сайтах Госавтоинспекции и регионального управления службы судебных приставов.

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