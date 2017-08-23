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Автор:
Алексей Келэвро

Мошенницы выманили у пенсионерки более полумиллиона рублей

Опубликовано: 23.08.2017 19:19

Изображение Дала ладонь погадать, а в результате осталась с протянутой рукой. Пенсионерка в Иркутске осталась без сбережений по вине лжецелительниц. К женщине на улице подошли гадалки и выманили у жертвы более полумиллиона рублей. История о том, как линия жизни привела к пустым хлопотам и большим растратам, в следующем материале.

Доводы у гадалки, так она представилась, были убедительные. Вопрос в том, аргументы ли это или отточенный до совершенства механизм обмана. "У вас такая порча. Я вижу, у вас еще и дома болеет кто-то, сильно болен. Ноги болят. У меня у мужа ноги, он ходить не может. Она, получается, угадала", - рассказывает Раиса Николаевна, пострадавшая.

Пожилая женщина тут же вынесла из дома остатки пенсии и золотые украшения, чтобы снять тяжелую порчу. На поверку обряд черной магии оказался не так прост и требовал серьезных инвестиций. "Она говорит: у вас много денег, вы скрываете, вам не поможет ничего", - добавляет пенсионерка.

В результате женщина открыла доступ к свой сберегательной книжке, на которой лежало почти полмиллиона рублей. Эти деньги вместе с драгоценностями гадалка унесла с собой. К слову, она работала не одна. Все это время пожилую женщину сопровождала якобы бывшая клиентка волшебницы. Сейчас  розыском обеих женщин занимается полиция. Уже составили их фотороботы.

Данный вид мошенничества по суммам ущерба не уступает популярным в последнее время интернет- и телефонным обманам. Всего с начала года в полицию обратились более 700 человек, которые потеряли свои сбережения. "Преступники действуют методом рассылки, им по большому счету все равно, кто является жертвой. В данном случае они действуют избирательно. Они встречают на улице потенциальную жертву, это, как правило, пенсионеры, и изначально могут заводить беседу совсем на другую тему, чтобы расположить к себе будущую жертву", - комментирует Юрий Ильенко, сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области.

Полиция еще раз напоминает гражданам: ни в коем случае не отдавайте свои деньги неизвестным людям, не перечисляйте на счет в виде предоплаты товара, в качестве задатка за крупную страховую компенсацию или в виде помощи попавшему в беду родственнику, который вдруг позвонил с неизвестного номера.

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