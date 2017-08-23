Автор: Марина Беклемишева

Ремонт в Иркутском драмтеатре завершится к 17 сентября

Опубликовано: 23.08.2017 17:21

Таким Иркутский драматический театр не видели давно. 20 лет в здании не было ремонта. И вот этим летом уникальный памятник архитектуры переживает тотальное обновление. Работы на основной сцене еще в разгаре, строителям нужно успеть завершить ремонт к началу театрального фестиваля имени Вампилова. Он стартует 17 сентября.

Уже второй месяц в Иркутском академическом драматическом театре идет большой ремонт. И даже огромная 800-килограммовая люстра, ради которой зрители обычно поднимают голову вверх, находится в центре зала. Теперь эту "звезду" социальных сетей и иркутского instagram можно рассмотреть в деталях. Чешский хрусталь еще предстоит очистить от строительной пыли, а саму люстру проверить на прочность. К ней подвесят еще 800 килограммов, чтобы узнать, выдержит ли конструкция двойную нагрузку.

Но если люстру моют и проверяют каждое лето, то сидения из зрительного зала убрали впервые за долгое время. Театр переживает колоссальные перемены. Здесь заменили более двух тысяч квадратных метров пола, отремонтировали кровлю, перекрасили знаменитую золотистую лепнину: немного поменяли ее цвет, теперь он более приглушенный. Один из самых трудоемких процессов - замена планшетов на основной и камерной сценах. "Планшеты сцены - это то покрытие, на котором работают артисты, те коллективы, которые приезжают в театр. Это то покрытие, куда монтируются декорации, ежедневно оно меняется, прикручивается, снимается. Поэтому к нему всегда завышенные требования. Это должен быть 100 процентов сухой лес, он должен быть обработан противопожарными составами. Покупали лес подрядчики, сушили, склеивали бруски между собой в картины", - говорит Андрей Стрельцов, заместитель директора Иркутского академического драматического театра по общим вопросам.

Перекрасили в театре все стены, вернув им исторические цвета. Например, театральный буфет из розового сделали желтым. Таким он и был еще в прошлом веке. Трижды в неделю работу строителей проверяют Стройнадзор и служба по охране культурного наследия. Ведь уникальное здание - памятник архитектуры федерального значения.

Уже завтра артисты драмтеатра приступят к репетициям. В планах на новый сезон гастроли в Москву, Таганрог, Улан-Удэ и новые спектакли по произведениям современных авторов, а также Льва Толстого, Виктора Розова, Алексея Толстого. "У Алексея Константиновича Толстого есть "Царь Фёдор Иоанович", и когда-то, лет 20 назад, у нас шел этот спектакль. Это пьеса о том, как все-таки соединяется и иногда в раздорах разъединяется Русь. Мы ее начнем делать, и, я думаю, что к середине февраля она у нас будет готова", - рассказал Анатолий Стрельцов, директор Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова.

Закончить ремонт в театре планируют до 17 сентября. В этот день откроют 11-й Международный фестиваль современной драматургии имени Александра Вампилова. В Иркутск приедут 18 театров из Италии, Германии, Кореи, Японии, Франции, Узбекистана и разных городов России.