Автор: Ирина Белогривая

Жители садоводства "Мечта" отстояли свои права в суде

Опубликовано: 23.08.2017 17:13

Отстояли свои дома. Жители садоводства "Мечта" на Байкальском тракте доказали в суде, что живут в своих домах законно. Процесс по иску Западно-Байкальской межрайонной прокуратуры длился больше года. Главное требование - отмена постановления о выделении участков членам СНТ и их изъятие в пользу государства.

Дело в том, что земли числились сразу в трех реестрах. В государственном реестре недвижимости они относились к поселку Молодежный. В лесном реестре - за лесным фондом. А в Госфонде по данным, полученным в результате землеустройства, это была территория сельхозназначения. Ситуацию позволил разрешить закон о лесной амнистии, он вступил в силу в августе. "У меня просто камень с души упал, если честно. Мы больше года боролись. Отстаивали свои права на законно приобретенные участки, на свои дома. И, наконец-то, свершилось. Справедливость восторжествовала. И мы можем спокойно жить и растить своих детей", - сказала Наталья Могилева, житель СНТ "Мечта".

Закон о лесной амнистии как раз должен решать такие спорные вопросы. Он поможет устранить двойной, а в некоторых случаях и тройной учет участков. Всего в судебном производстве в Иркутской области сейчас 29 тысяч исков по похожим ситуациям.

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