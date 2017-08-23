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Автор:
Внеш. корр.

Выставка Тимофея Боева откроется в Иркутске 26 августа

Опубликовано: 23.08.2017 16:40

Изображение Как Мацуев, только в живописи. Так говорят о столичном художнике Тимофее Боеве. Он родился и провел детство в Иркутске. И спустя много лет приехал в родной город, чтобы провести здесь свою первую персональную выставку. Как талантливый иркутянин оказался в Москве и какими работами удивит земляков, расскажем далее.

"Я начал рисовать в пять лет после того, как съездил первый раз на Байкал с отцом. Это было очень яркое для меня воспоминание, потому что там были яркие, сочные краски, белые камни, все осветило солнце. И мне очень захотелось это повторить", - рассказывает Тимофей Боев, художник.

А спустя почти двадцать лет молодой художник повторил в своих рисунках уже европейские пейзажи. И свой первый автопортерт написал освещенный солнечным светом, которое его впечатлило в Монако.

В 9 лет Тимофей Боев победил во Всероссийском конкурсе детского рисунка. Из Иркутска маленький художник отправился в столицу. Там он окончил лицей академии художеств. Затем был художественный институт. За плечами мастера участие в престижных выставках в разных городах мира: Шанхае, Каннах, Братиславе, Москве и других. А недавно он стал одним из самых молодых членов Московского союза художников. Но свой первый личный вернисаж мастер решил провести в родном городе. "Потому что для меня Иркутск - это родной город, в котором я родился, улочки которого я знаю все наизусть. В этом городе находится вся моя родня, все мои родственники, которых я очень люблю и уважаю. И этой выставкой, которую я привез сюда, я хочу сказать им спасибо за ту заботу, те эмоции и те силы, которые они вкладывали", - признается Тимофей Боев.

Иркутянам художник через свои картины хочет рассказать о путешествиях. Глядя на его полотна, можно прогуляться по крышам Старого Арбата с мартовскими котами, пройтись по улочкам Монако, увидеть берега Средиземного моря, конечно, Байкала. Возможно, кого-то его картины вдохновят на свои приключения, научат видеть необыкновенное в привычном течении времени.

Выставка, которая носит название "В движении", откроется 26 августа в галерее современного искусства. Работы московского художника с иркутской душой можно будет посмотреть до 14 сентября.

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