Автор: Виктория Малая

Строительная компания может помешать благоустройству бульвара Постышева

Опубликовано: 23.08.2017 16:33

Иркутяне уже собрали около тысячи подписей с просьбой повлиять на эту ситуацию. Права на земельный участок предъявляет частная компания, которой удалось даже зарегистрировать здесь объект капитального строительства. Правда, жители его никогда не видели. Место, где строительная компания собирается возводить высотку, находится в зоне рекреации. Ничего, кроме парка или сквера, там по закону быть не может.

Ольга Иванова, заместитель председателя комитета по градостроительной политике администрации г.Иркутска: Бизнесмен нам сейчас пытается остановить конкурсные процедуры. Дабы не допустить того, чтобы муниципалитет организовал здесь благоустроенное пространство. Юристы администрации ситуацию проанализировали. И мы сделаем все, чтобы не допустить остановку благоустроительных работ. Застройки, плотной, высокой, здесь не должно быть, и администрация этого не допустит.

Ольга Головко, местный житель: Мне как учителю, как бабушке, как родителю очень важно, чтобы это место оставалось публичным. Здесь проводятся елки, масленицы, городские и районные праздники. Вообще это историческое место.

Бульвар Постышева в этом году должны благоустроить в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". Тридцать тысяч иркутян проголосовали за такое решение. Здесь планируют провести дополнительное озеленение, установить кованые часы, разместить детские и спортивные зоны. К работам должны были приступить уже в начале сентября.

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