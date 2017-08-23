Автор: Ирина Белогривая

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Черемховском районе Иркутской области

Опубликовано: 23.08.2017 16:28

Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС. Инцидент произошел в 100 км от города Черемхово. На борту были три члена экипажа. К счастью, никто из них серьезно не пострадал. Они получили незначительные травмы. Людей осмотрели врачи. Госпитализация никому не потребовалась.

Известно, что воздушное судно корпорации "Иркут" совершало служебный рейс из Иркутска. Причину ЧП сейчас выясняют специалисты. По предварительной версии, виной всему неисправность гидравлической системы. Вертолет при жесткой посадке не пострадал.