Автор: Маргарита Кислицына

Спортобзор

Опубликовано: 23.08.2017 14:36

В составе "Иркута" теперь будет выступать сербский баскетболист. А иркутские самбисты взяли серебро на Всероссийских соревнованиях по национальным видам спорта.

Состав "Иркута" пополнил сербский баскетболист Филип Самойлович. Контракт с ним уже подписали на сезон 2017-18 годов. Филип Самойлович - защитник-разыгрывающий 1990 года рождения. За свою спортивную карьеру выступал за разные баскетбольные клубы Сербии, Черногории, Румынии, Словении, Болгарии, Италии. По словам Самойловича, предложение приехать в Иркутск поступило в июле лично от Александра Лукина. Это будет первый опыт игры сербского баскетболиста за российскую команду.

Самбисты Иркутской области заняли второе место на Всероссийских соревнованиях по национальным видам спорта. Состязания проходили в Калуге. Спортсмены участвовали в двух видах программы. В личном зачете в гиревом спорте в весовой категории до 73 кг второе место занял Абай Ташимов. В самбо в разных весовых категориях уверенную победу среди мужчин одержали Георгий Шемазашвили, Иван Гулин. Среди женщин в весовой категории до 56 кг серебро завоевала Дарья Дубровская, в категории до 80 кг третье место у Наталии Пономаревой.

А в Иркутске на стадионе "Труд" прошла "Силовая эстафета ГТО". В ней участвовали семь команд. Каждый спортсмен по очереди бежал дистанцию в 200 метров, выполняя промежуточное испытание, затем касанием руки передавал эстафету следующему. Мужчины делали 13 подтягиваний или 40 рывков гири с одной сменой рук, женщины – 14 отжиманий от пола или 40 подъемов туловища. Победу одержала команда, которая показала самый быстрый результат эстафеты, – 4 минуты 52 секунды.