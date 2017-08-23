виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+10
Чт
день
+13/+15
Чт
вечер
+10/+12
Пт
ночь
+9/+11

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  59.0396
Евро/Рубль:
  69.5900

По данным ЦБР (2017.08.23)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Август >
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Новости - видео

Выпуск новостей за 23.08.2017 (61.47)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Альфия Еремеева

Новая школа для начальных классов в предместье Рабочее готова принять учеников

Опубликовано: 23.08.2017 14:29

С 1 сентября в Иркутске заработают сразу три новых школы. Одну из них, в предместье Рабочее, сдали в эксплуатацию. Здание построили только для начальных классов. Но даже их переезд снимет нагрузку с основного блока. Там учились полторы тысячи человек вместо семисот по нормам.

Такой школе позавидуют даже старшеклассники. Это самое просторное здание для начальных классов в Иркутске. Общая площадь больше 5,5  тысяч квадратных метров. И уже через полторы недели сюда придут первые ученики. "Школа рассчитана на 250 человек в одну смену. Но мы будем учить здесь 560 человек - 1, 2, 3 классы. 4 классы сюда чисто технически не вмещаются, они будут учиться в старом здании школы. Примерно 200 человек", - рассказал Вячеслав Фёдоров, директор школы №66 г.Иркутска.

Еще раньше, чем первоклассники, объект посетил мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Начальную школу строили на бюджетные деньги. Объем инвестиций около 230 миллионов рублей. У младшеклассников будут свои спортивный и актовый залы, лингафонный кабинет и отдельный пищеблок. Даже для стоматолога в новом здании предусмотрели помещение. В прежнем здании о таких условиях ученики и педагоги могли только мечтать. Основному блоку 66 школы в этом году 57 лет. Последние годы она была серьезно переполнена. Сказывался бум рождаемости и активное заселение предместья новыми семьями. Так что новое здание поможет справиться с нагрузкой в Рабочем. Но только частично. "Очень большой дефицит сегодня  учебных мест. Мы только в начале пути строительстве школ. Какую-то часть нагрузки, безусловно, снимет. А самое главное - это подаст пример, это хороший стимул для дальнейшей работы. Вот мы посмотрели, попробовали. Сейчас запустим 1 сентября. Самые главные эксперты придут сюда - ребятишки и их родители. И дальше будем продолжать", - сказал Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

И речь не только о строительстве школ. По соседству уже вырыли котлован для детского сада. Он будет самым большим в городе - на 350 мест. Стройка начнется в ближайшее время.

Видео новости

Скачать

Скачать



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.5048711299896 Sec.