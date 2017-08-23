Автор: Альфия Еремеева

Новая школа для начальных классов в предместье Рабочее готова принять учеников

Опубликовано: 23.08.2017 14:29

С 1 сентября в Иркутске заработают сразу три новых школы. Одну из них, в предместье Рабочее, сдали в эксплуатацию. Здание построили только для начальных классов. Но даже их переезд снимет нагрузку с основного блока. Там учились полторы тысячи человек вместо семисот по нормам.

Такой школе позавидуют даже старшеклассники. Это самое просторное здание для начальных классов в Иркутске. Общая площадь больше 5,5 тысяч квадратных метров. И уже через полторы недели сюда придут первые ученики. "Школа рассчитана на 250 человек в одну смену. Но мы будем учить здесь 560 человек - 1, 2, 3 классы. 4 классы сюда чисто технически не вмещаются, они будут учиться в старом здании школы. Примерно 200 человек", - рассказал Вячеслав Фёдоров, директор школы №66 г.Иркутска.

Еще раньше, чем первоклассники, объект посетил мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Начальную школу строили на бюджетные деньги. Объем инвестиций около 230 миллионов рублей. У младшеклассников будут свои спортивный и актовый залы, лингафонный кабинет и отдельный пищеблок. Даже для стоматолога в новом здании предусмотрели помещение. В прежнем здании о таких условиях ученики и педагоги могли только мечтать. Основному блоку 66 школы в этом году 57 лет. Последние годы она была серьезно переполнена. Сказывался бум рождаемости и активное заселение предместья новыми семьями. Так что новое здание поможет справиться с нагрузкой в Рабочем. Но только частично. "Очень большой дефицит сегодня учебных мест. Мы только в начале пути строительстве школ. Какую-то часть нагрузки, безусловно, снимет. А самое главное - это подаст пример, это хороший стимул для дальнейшей работы. Вот мы посмотрели, попробовали. Сейчас запустим 1 сентября. Самые главные эксперты придут сюда - ребятишки и их родители. И дальше будем продолжать", - сказал Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

И речь не только о строительстве школ. По соседству уже вырыли котлован для детского сада. Он будет самым большим в городе - на 350 мест. Стройка начнется в ближайшее время.