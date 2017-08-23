Автор: Альфия Еремеева

Москва поможет Иркутску построить 19 школу в Академгородке

Опубликовано: 23.08.2017 14:27

Из федерального бюджета на это выделят деньги. Вопрос на встрече с заместителем министра образования и науки России Ириной Кузнецовой обсудил сенатор Совета Федерации от Иркутской области Виталий Шуба.

Финансовая помощь стала возможной благодаря успешному завершению предыдущего проекта - самой большой в регионе школы "Эволюция" в Ленинском районе. Ее возвели в рекордные сроки, меньше, чем за год. По такому же плану построят объект в Академгородке. А проект школы "Эволюция" планируют реализовывать не только в Иркутске. "Это уже школа ХХI века. Именно эта цель ставится сегодня и президентом, и федеральным центром. Это поддержано сегодня и мэрией города Иркутска. Было предложено нам свой проект передать в Министерство образования и науки РФ. И в ближайшее время на совещании председателя правительства РФ наш проект будет показан и озвучен", - сообщил Виталий Шуба, сенатор Совета Федерации ФС РФ от Иркутской области.

Занятия в новой школе начнутся уже 1 сентября. Кроме просторных классов и своей библиотеки, там есть амфитеатр для научных конференций, танцевальный класс и бассейн на 25 метров.

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